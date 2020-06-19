330 GÜN SONRA, İLK BULUŞMA, GOL

LA LIGA'DA PUAN DURUMU

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, evinde Valencia ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0'lık skorla kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 61. dakikada Hazard'ın asistinde, 86. dakikada ise Asensio'nun asistinde Benzema ile 74. dakikada Mendy'nin asistinde Asensio'dan geldi. Karim Benzema, bu maçta attığı gollerle Real Madrid tarihindeki 243. golünü attı ve 241 gollü Puskas'ı geçerek en golcü 5. oyuncu oldu.Valencia'da 76. dakikada Rodrigo'nun yerine oyuna dahil olan Lee Kangin, 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Sezon öncesi hazırlık maçında çapraz bağlarını koparan Asensio ise harika bir geri dönüş yaşadı. 74. dakikada Valverde'nin yerine oyuna dahil olan ve 330 gün sonra bu sezon ilk kez sahaya adım atan Asensio, 30 saniye sonra topla ilk buluşmasında da ağları sarsarak büyük mutluluk yaşadı.Galibiyetin ardından Real Madrid üst üste 2. galibiyetini alarak 62 puanla, lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde 2. sırada takibini sürdürdü. Üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Valencia ise 43 puanda kaldı.La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacakken, Valencia evinde Osasuna'yı konuk edecek.