Real Madrid ve Barcelona'dan Rabiot atağı

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Adrien Rabiot'a iki dünya devi birden talip oldu.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid ve Barcelona, 29 yaşındaki Fransız orta sahayı kadrosuna katabilmek adına Rabiot'un menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.



Haberde, iki kulübünde oyuncu için yüksek bir teklif yaptığı belirtildi.



10-15 MİLYON ARASI MAAŞ İSTİYOR



Rabiot'un da gelecek teklifleri değerlendirdiği ve yıllık 10 ila 15 milyon euro arasında kazandığı 3 yıllık yeni bir sözleşme beklediği ifade edildi.



EN GÜÇLÜ ADAY MANCHESTER UNITED



Ayrıca tüm bunlara rağmen bu transferde Rabiot için eli en güçlü adayın en iyi teklifi yapan Manchester United olduğu öne sürüldü.



JUVENTUS PERFORMANSI



2019 yılında Paris Saint-Germain'den Juventus'a bedelsiz olarak imza atan 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.





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