Real Madrid taraftarı, Arda'yı bırakamıyor!

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Real Madrid'de futbolseverler, AS'ın anketinde milli yıldızımızı 8 bin 296 oyla gönderilmesi gereken son oyuncu olarak gösterdi. Tchouameni, Vinicius gibi isimlerin bileti kesildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid taraftarı, Arda'yı bırakamıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2025 10:42
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen Real Madrid'de sular durulmuyor. Bazı futbolcular ve teknik direktör Carlo Ancelotti hedef tahtasına koyulurken taraftarlar, İspanyol basınından AS'ın anketinde istenmeyen isimleri sıraladı.

54 bin 853 oy kullanılırken Jesus Vallejo, 40 bin 084 oyla bileti kesilen ilk isim olarak dikkat çekti. Yüzde 14'lük dilim, Lucas Vazquez ve David Alaba ile vedalaşılması gerektiğini belirtti.

ARDA SONUNCU OLDU

Vinicius Jr (%10) ile Ferland Mendy (%9) de listede yer aldı. Katılanların yüzde 7'si Modric, yüzde 5'i ise Tchouameni ile Fran Garcia seçiminde bulundu. Milli futbolcumuz Arda Güler'e ise 8 bin 296 oy kullanarak istenmeyenler listesinde sonuncu oldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery