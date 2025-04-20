Real Madrid taraftarı, Arda'yı bırakamıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen Real Madrid'de sular durulmuyor. Bazı futbolcular ve teknik direktör Carlo Ancelotti hedef tahtasına koyulurken taraftarlar, İspanyol basınından AS'ın anketinde istenmeyen isimleri sıraladı.



54 bin 853 oy kullanılırken Jesus Vallejo, 40 bin 084 oyla bileti kesilen ilk isim olarak dikkat çekti. Yüzde 14'lük dilim, Lucas Vazquez ve David Alaba ile vedalaşılması gerektiğini belirtti.



ARDA SONUNCU OLDU



Vinicius Jr (%10) ile Ferland Mendy (%9) de listede yer aldı. Katılanların yüzde 7'si Modric, yüzde 5'i ise Tchouameni ile Fran Garcia seçiminde bulundu. Milli futbolcumuz Arda Güler'e ise 8 bin 296 oy kullanarak istenmeyenler listesinde sonuncu oldu.



