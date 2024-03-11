Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Abdelkadir Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti
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11 Mart 2024 13:26
İspanya'nın Malaga kentinde doğan, babası Faslı, annesi İspanyol olan Brahim Diaz, milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.

Kariyerinde, gerek 17 yaş altı gerekse 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nda oynayan Diaz, 8 Haziran 2021'de İspanya A Milli Takımı'nın Litvanya ile oynadığı ve 4-0 kazandığı dostluk maçında da forma giymişti.

Ancak daha sonra şans bulamayan Diaz, bundan sonrası için Fas Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti.

İspanyol basını, Diaz'ın Fas Milli Takımı'nı seçmesinin İspanya için büyük bir kayıp olduğunu yazarak, İspanya Futbol Federasyonunu "beceriksizlikle" suçladı.

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