Real Madrid'in piyasası sarsacak 5 yıldızlı planı

İspanya La Liga'da Messi ve Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında düşen ilgiyi tekrar canlandırmak için Real Madrid harekete geçiyor.



Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre İspanyol ekibi, Bernabeu'nun yenilenmesinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki yaz transfer şov yapacak.



Real Madrid'in "5 yıldızlı" planı olarak görülen projede bu yaz Bayern Münih'ten David Alaba ve geleceğin en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Eduardo Camavinga hamleleri tamamlanırken, Kylian Mbappe girişimlerinde sonuç alınamadı.



MBAPPE, HAALAND VE POGBA İLK 3 HEDEF



Önümüzdeki yaz Kylian Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacak olan Real Madrid'in, bununla birlikte bir diğer genç yıldız Erling Haaland ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Paul Pogba'yı da transfer etme planı olduğu belirtildi.



Bununla birlikte mevcut kadroda yer alan Courtois, Lucas Vazquez, Carvajal, Valverde, Nacho ve Benzema'nın da sözleşmelerinin uzatılmasıyla yeni dönem kadrosunda yer alacağı ancak Marcelo, Isco, Bale ve Modric konusunda belirsizlik olduğu kaydedildi.



Real Madrid bu hamleleri eksiksiz başarabilecek mi, bunu göreceğiz ancak şüphesiz ki önümüzdeki yaz İspanyol ekibi için çok sıcak geçecek.



