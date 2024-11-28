Real Madrid, gözüne Patrick Beverley'i kestirdi!

NBA'de geçirdiği yılların ardından Hapoel Shlomo Tel Aviv ile EuroCup'a gelen Patrick Beverley, İsrail'de yaşadığı güvenlik sorunlarından ve kız arkadaşının İranlı olması gerekçesiyle oluşan baskılardan dolayı takımdan ayrılmayı düşünüyor.



Beverley'in olası ayrılığını gözleyen takımlar arasında başı ise İspanyol ekibi Real Madrid çekiyor. Matteo Andreani'nin haberine göre Beverley'i isteyen Real Madrid, oyuncu için bir teklif hazırlığında.



Beverley ise İsrail takımında forma giymenin zorluğu hakkında açıklamalarda bulunurken şu sözleri sarf etti:



"Neredeyse burada İsrail'de sporun sözcüsü gibiyim. Ancak birçok insan İranlı bir nişanlım olduğunu anlamıyor. Burada olmam her iki ailede de ek stresler yaratıyor."



EuroCup'ta bu sezon Hapoel Shlomo Tel Aviv formasıyla 8 maçta forma giyen Beverley, bu karşılaşmalarda ortalama 27.2 dakika süre alırken 11.9 sayı, 4.9 ribaund, 5.1 asist ve 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı.



