Real Madrid eski yıldızıyla tekrardan buluşuyor

İtalyan basınına göre gelecek sezon çalışmalarına başlayan Real Madrid eski yıldızı Facundo Campazzo ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid eski yıldızıyla tekrardan buluşuyor
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06 Haziran 2023 18:05
Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Real Madrid, Arjantin'li eski oyuncusuyla tekrardan buluşuyor.

Bu sezon EuroLeague'de şampiyon olan ve gelecek sezonda aynı başarıyı göstermek isteyen Real Madrid eski yıldızı Facundo Campazzo'yla tekrardan anlatığı iddia edildi. İtalyan basınına göre Arjantin'li yıldızın Real Madrid'e dönmeye sıcak baktığı söylendi.

3 YILLIK 9 MİLYON EURO

İtalyan basınına göre Real Madrid yıldız oyuncu Campazzo'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. Facundo Campazzo bu anlaşmadan toplamda 9 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

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