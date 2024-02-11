Real Madrid'e Bellingham'dan kötü haber!

Real Madrid, Jude Bellingham'ın sol ayak bileğinde ileri derecede burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e Bellingham'dan kötü haber!
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11 Şubat 2024 15:16
Real Madrid'de son dönem performansıyla adından sıkça söz ettiren Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.

Eflatun beyazlılar, Jude Bellingham'ın sol ayak bileğinde ileri derecede burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Bellingham'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Leipzig, Rayo Vallecano, Valencia ve Sevilla maçlarında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıkan İngiliz oyuncu, 20 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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