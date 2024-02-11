Real Madrid'e Bellingham'dan kötü haber!

Real Madrid'de son dönem performansıyla adından sıkça söz ettiren Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.
Eflatun beyazlılar, Jude Bellingham'ın sol ayak bileğinde ileri derecede burkulma tespit edildiğini açıkladı.
Bellingham'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Leipzig, Rayo Vallecano, Valencia ve Sevilla maçlarında oynamasının zor olduğu ifade edildi.
Bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıkan İngiliz oyuncu, 20 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Eflatun beyazlılar, Jude Bellingham'ın sol ayak bileğinde ileri derecede burkulma tespit edildiğini açıkladı.
Bellingham'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Leipzig, Rayo Vallecano, Valencia ve Sevilla maçlarında oynamasının zor olduğu ifade edildi.
Bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıkan İngiliz oyuncu, 20 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.