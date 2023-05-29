Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamadığı bir sezonu geride bırakan Real Madrid'de Karim Benzema endişesi yaşanıyor.



2 YIL 200 MİLYON EURO TEKLİFİ



İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Benzema'nın Real Madrid ile olan sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı haberleri çıksa da kulüp henüz bu konudaki resmi açıklamayı yapmadı. Bunun yanı sıra Fransız yıldıza Suudi Arabistan'dan 2 yıl için toplamda 200 milyon euro kazanacağı bir teklif yapıldığı ve yıldız oyuncunun bu teklifi düşünme aşamasında olduğu belirtildi.



DÜNYA KUPASI'NIN YÜZÜ OLACAK



Haberde, Karim Benzema'nın son aylarda içine kapanık bir ruh hali sergilediği ve bu yüzden de teknik ekip ile yönetim kurulunun Benzema'nın ayrılmayı düşündüğünden şüphelendiği aktarıldı. Arabistan'dan kendisine yapılan teklifte Benzema'nın, Suudi Arabistan'ın talip olduğu 2030 Dünya Kupası ev sahipliği için de ülkenin tanıtım yüzü olarak lanse edilmesinin de yer aldığıyazıldı.



Son Ballon d'Or sahibi 35 yaşındaki Benzema, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 30 gol 6 asist kaydetti.



