Real Madrid'de Courtois sevinci

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı sebebiyle bu sezon forma giyemeyen Thibaut Courtois'nın Cadiz karşısında forma giyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Courtois sevinci
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03 Mayıs 2024 18:24
Real Madrid'de çapraz bağ yırtığı ve menisküs sakatlığı yaşayan ve sezon başından bu yana forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois heyecanı yaşıyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Courtois'nın cumartesi günü oynanacak Cadiz maçında forma giyeceğini açıkladı.

Ancelotti yaptığı açıklamada, ''Thibaut Courtois'nın durumu iyi. Militao'nun dönüşü gibi bu da bizim için çok iyi bir haber." dedi.

Sözlerine devam eden Ancelotti, ''Thibaut çok heyecanlı. Hepimiz onun geri döndüğüne sevindik. Cadiz'e karşı onu sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli antrenör, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçında kalede Andrei Lunin'in olacağını da sözlerine ekledi.

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