Real Madrid, 5'te 5 ile liderliği garantiledi!

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli'yi 4-2 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak grubu lider tamamlamayı garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, 5'te 5 ile liderliği garantiledi!
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30 Kasım 2023 01:01
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli ile karşılaştı.

Bernabeu Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid, 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 9. dakikada Rodrygo, 22. dakikada Jude Bellingham, 84. dakikada Nico Paz ve 90+4. dakikada Joselu attı. Napoli'nin golleri 9. dakikada Simeone ve 47. dakikada Anguissa'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Real Madrid, 5'te 5 yaparak gruptan lider çıkmayı garantiledi. Napoli ise 8 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Real, Union Berlin ile karşılaşacak. Napoli ise Braga'yı konuk edecek.

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