Rashica, Mönchengladbach'a 'Evet' dedi!

Beşiktaş, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Milot Rashica ile yollarını ayırma kararı aldı.

calendar 03 Temmuz 2025 10:22 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rashica, Mönchengladbach'a 'Evet' dedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Milot Rashica için Almanya'dan teklif geldi.

MONCHENGLADBACH'A 'EVET'

Milot Rashica, Borussia Mönchengladbach'tan gelen teklifi kabul etti. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.

Yönetimin Kosovalı oyuncudan bonservis olarak beklentisinin 9-10 milyon Euro olduğu belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Kosovalı kanat, 5 gol, 12 asist kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.