Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Milot Rashica için Almanya'dan teklif geldi.
MONCHENGLADBACH'A 'EVET'
Milot Rashica, Borussia Mönchengladbach'tan gelen teklifi kabul etti. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.
Yönetimin Kosovalı oyuncudan bonservis olarak beklentisinin 9-10 milyon Euro olduğu belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Kosovalı kanat, 5 gol, 12 asist kaydetti.
MONCHENGLADBACH'A 'EVET'
Milot Rashica, Borussia Mönchengladbach'tan gelen teklifi kabul etti. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.
Yönetimin Kosovalı oyuncudan bonservis olarak beklentisinin 9-10 milyon Euro olduğu belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Kosovalı kanat, 5 gol, 12 asist kaydetti.