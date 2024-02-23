Rashica, Fernando Santos ile hayat buldu

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Milot Rashica, Fernando Santos'un göreve gelmesiyle form grafiğini yükseltti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Rashica, Fernando Santos ile hayat buldu
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23 Şubat 2024 11:37
Son güncelleme 23 Şubat 2024 11:40
Beşiktaş'ta Milot Rashica son haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu.

Milot Rashica, sergilediği performansla teknik direktör Fernando Santos'un da beğenisini kazandı. Portekizli teknik adamın, özellikle hücumdaki üretkenliği ve savunmaya yardımı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcusunun performansından memnun olduğu öğrenildi.

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