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Rashford ve Barcelona görüşmeleri başlıyor

Barcelona, Marcus Rashford transferi için Manchester United ile görüşmelere başlıyor. İngiliz yıldız, Katalan ekibine katılmak için büyük fedakarlıklara hazır.

calendar 05 Temmuz 2025 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rashford ve Barcelona görüşmeleri başlıyor
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İspanyol devi Barcelona ile İngiliz ekibi Manchester United, Marcus Rashford transferi için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacak.

Fransız gazeteci Santi Aouna'nın haberine göre, 27 yaşındaki İngiliz yıldız, Katalan ekibine katılmak için istekli ve transferin gerçekleşmesi adına önemli fedakarlıklara hazır.

Barcelona'nın yeni sezon planlamasında önemli bir rol oynaması beklenen Rashford, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Manchester United ile uzun süredir birlikte olan ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Rashford'ın, ayrılığa sıcak bakması dikkat çekiyor.

Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturarak transferin şartlarını netleştirmesi bekleniyor.



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