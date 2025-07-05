Rashford ve Barcelona görüşmeleri başlıyor

İspanyol devi Barcelona ile İngiliz ekibi Manchester United, Marcus Rashford transferi için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacak.



Fransız gazeteci Santi Aouna'nın haberine göre, 27 yaşındaki İngiliz yıldız, Katalan ekibine katılmak için istekli ve transferin gerçekleşmesi adına önemli fedakarlıklara hazır.





Barcelona'nın yeni sezon planlamasında önemli bir rol oynaması beklenen Rashford, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Manchester United ile uzun süredir birlikte olan ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Rashford'ın, ayrılığa sıcak bakması dikkat çekiyor.





Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturarak transferin şartlarını netleştirmesi bekleniyor.