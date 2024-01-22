Toronto Raptors'ın, guardı Bruce Brown için ilk tur draft hakkı ve genç bir oyuncu istediği iddia edildi.



Geçtiğimiz hafta Pascal Siakam takasında Indiana Pacers'tan alınan Brown'a ilgi duyduğu bilinen iki takım arasında Los Angeles Lakers ve New York Knicks'in de yer aldığı belirtilmişti.



Bu sezon 22 milyon dolar kazanan Brown'ın kontratında, gelecek sezon için 23 milyon dolarlık bir takım opsiyonu bulunuyor.



