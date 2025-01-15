Toronto Raptors koçu Darko Rajakovic, Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin emekliliğini şaka yollu olarak "sarhoş olana dek" kutlayacağını söyledi.



Raptors koçu, 36 yaşındaki Curry'nin kariyerini sonlandıracağı ve takımının artık ona karşı oynamak zorunda kalmayacağı gün için planlarını şu sözlerle paylaştı:



"O gece sarhoş olacağım. Kesinlike kutluyor olacağım..."



Rajakovic ayrıca Curry'yi överek, kendisiyle aynı dönemde çalışmanın "bir ayrıcalık" olduğunu ise sözlerine ekledi.



45 yaşındaki koç, Curry'yi yardımcı antrenör olarak geçirdiği dönemden iyi tanıyor. Rajakovic, 2016 Batı Konferansı finallerinde Warriors'a 3-1'lik seri üstünlüğünü kaybettiği Oklahoma City Thunder'ın bünyesinde yer alıyordu. Rajakovic ayrıca 2022 Batı Konferansı yarı finallerinde Golden State'e yenilen Memphis Grizzlies'in de benchinde görev almıştı.



Curry, Aralık ayında kariyerinin sonuna "yavaş yavaş yaklaştığını" itiraf etmişti.



