Rachid Ghezzal imaj değiştirdi

Beşiktaş'ta sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Rachid Ghezzal, imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal imaj değiştirdi
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25 Mart 2023 12:40
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, imajında bir yenilik yaptı.

Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, saçlarını çok kısa olarak şekilde kestirdi.

Ghezzal'ın cuma günkü antrenmanda gören takım arkadaşları da tecrübeli futbolcuyla şakalaştı.

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