Rachid Ghezzal imaj değiştirdi

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, imajında bir yenilik yaptı.



Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, saçlarını çok kısa olarak şekilde kestirdi.



Ghezzal'ın cuma günkü antrenmanda gören takım arkadaşları da tecrübeli futbolcuyla şakalaştı.





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