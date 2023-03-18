Rachid Ghezzal, 5 ay sonra asistle döndü

Beşiktaş'ta İstanbulspor karşısında maça ilk 11'de başlayan Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıkarken ilk golün asistini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal, 5 ay sonra asistle döndü
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18 Mart 2023 20:50
Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Rachid Ghezzal, son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor müsabakasıyla 153 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla taraftarlarının önüne çıkan ve maça ilk 11'de başlayan Ghezzal, siyah-beyazlı takımın İstanbulspor karşısında bulduğu ilk golde Cenk Tosun'a asist yaptı.

 
 
 
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