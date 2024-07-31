PSG transferi bitirdi: Joao Neves

PSG, Benfica altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha Joao Neves'in transferi için Portekiz ekibiyle anlaşma sağladı.

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PSG transferi bitirdi: Joao Neves
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31 Temmuz 2024 19:32
Fransız devi PSG, genç gelecek vadeden bir ismi daha kadrosuna kattı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris ekibi, 19 yaşındaki orta saha Joao Neves'in transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya vardı.

Haberde oyuncu için Benfica kulübüne 70 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Bununla birlikte Renato Sanches'in de kiralık olarak Benfica'ya transfer olacağı ifade edildi.

Portekiz ekibi Benfica ile 75 maça çıkan genç oyuncu 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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