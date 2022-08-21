PSG, Lille deplasmanında şov yaptı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında PSG, deplasmanda Lille'e konuk oldu.



Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 7-1 kazanarak adet şov yaptı.



Maça hızlı başlayan PSG, henüz 1. dakikada Messi'nin asisti ve Mbappe'nin golüyle öne geçti. 27'de bu kez Messi'nin golüyle fark ikiye çıktı, 39'da Hakimi skoru 3-0 yaparken 43. dakikaya gelindiğinde Neymar skoru 4-0 yaptı ve ilk yarı sona erdi.



İkinci yarıya 52'de Neymar'ın golüyle başlayan PSG skoru 5-0'a taşırken 54'te Bamba farkı 4'e indirdi. 66'da ikinci kez sahneye çıkan Mbappe ile skor 6-1 oldu. Fransız süper yıldız 87'de bir gol daha atarak maçı hat-trick ile tamamladı ve skoru 7-1 olarak ilan etti.



Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 58. dakikada oyundan alındı.



Bu sonuçla PSG 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Lille ise 4 puanda kaldı.





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