PSG'nin, Atletico Madrid ile oynanan maçta "Free Palestine" yazılı pankart açılması üzerine, Fransız hükümeti yetkilileriyle toplantıya katıldığı açıklandı.
TEPKİ TOPLAMIŞTI
Paris Saint-Germain (PSG), Çarşamba akşamı Parc des Princes'de oynanan Atletico Madrid maçında, Collectif Ultras Paris (CUP) tarafından tribünlerde açılan "Free Palestine" (Özgür Filistin) pankartının ardından tepki topladı. Cuma sabahı Fransa Spor Bakanlığı'na çağrılan PSG yönetimi, Spor Bakanı Gil Avérous, İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Devlet Sekreteri Othman Nasrou ve Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez ile bir toplantı gerçekleştirdi.
TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLECEK
PSG'yi temsilen Genel Müdür Victoriano Melero ve Güvenlik Direktörü Michel Besnard'ın katıldığı görüşmede, kulüp yetkilileri bu pankartın stadyuma girişinde haberdar olmadıklarını iddia ederek, CUP tarafından hazırlanan tifoların içeriklerini önceden bilmelerinin mümkün olmadığını savundu. PSG, ilerleyen dönemde stadyuma sokulacak her tifo için önceden görsel onay alacaklarını taahhüt etti. Ayrıca, ultras grubunun pankart hazırlık süreçlerini gözlemlemek için kulüpten bir temsilci görevlendirileceği ifade edildi.
TİFO YASAĞI GELDİ
Fransa İçişleri Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, CUP grubunun maç dışındaki günlerde Parc des Princes'e girişinin süresiz olarak yasaklandığı belirtildi. Ayrıca PSG, yıl sonuna kadar ultras grubunun maçlarda tifo yapmasını yasakladı. PSG'nin, gerekli durumlarda stadyuma giriş yasakları ve ticari yaptırımlar uygulamaktan çekinmeyeceği vurgulandı.
Toplantıda yasal bir değerlendirme yapılırken, Fransız kamu otoritelerinin PSG'nin taahhütlerini yakından takip edeceği ve gerektiğinde konuyu yargıya taşıyabilecekleri kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Devlet Sekreteri, "Spor karşılaşmalarının her türlü siyasi mesajdan arındırılmış alanlar olarak kalmasını sağlamak adına PSG'nin bu taahhütlerinin yerine getirilmesini dikkatle izleyeceklerini" belirtti.
PSG'de kritik toplantı: Filistin pankartı üzerine toplanıldı!
Atletico Madrid maçında açılan "Free Palestine" pankartı nedeniyle Fransız hükümetiyle bir araya gelen PSG, ultras grubuna tifo yasağı getirirken pankartların önceden denetleneceğini taahhüt etti.
PSG'nin, Atletico Madrid ile oynanan maçta "Free Palestine" yazılı pankart açılması üzerine, Fransız hükümeti yetkilileriyle toplantıya katıldığı açıklandı.
- 01:26 Barcelona, Baskonia'yı farklı geçip liderliği geri aldı
- 01:10 Yunan derbisinde kazanan Olympiakos! OAKA'dan çıktılar
- 00:44 Marsilya'ya evinde büyük şok: Auxerre
- 00:15 Fenerbahçe Beko, Fransa'dan galibiyetle döndü
- 00:11 Mehmet Altıparmak: ''Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler''
- 00:06 Kenan Koçak: ''Güzel günleri hep beraber göreceğiz''
- 00:05 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 00:02 Tekvandocularımız gururlandırmaya devam ediyor: 1 Altın, 2 Bronz
- 23:55 Barcelona ve Real Madrid efsaneleri Katar'da sahaya çıkacak
- 23:49 PSG'de kritik toplantı: Filistin pankartı üzerine toplanıldı!
- 23:45 Barış Kanbak: "İç sahada kötüyüz ve kaybediyoruz"
- 23:35 Jose Mourinho'nun cezası onandı
- 23:28 Sinan Kaloğlu: "Bütün hafta buna çalıştık"
- 22:40 Kopenhag'dan Başakşehir'e küfürlü pankart! UEFA özür diledi
- 22:15 Sadio Mane attı Al Nassr deplasmanda kazandı!
- 22:14 Ankaragücü, Erokspor'u üç golle geçti
- 22:05 Iğdır FK, Ümraniye deplasmanında tek golle güldü!
- 22:01 Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanından galip çıktı
- 22:00 Anadolu Efes, evinde Monaco'ya yenildi!
- 21:04 Bayern Münih, Viktor Gyökeres için devrede!
- 20:26 Merih Demiral döndü Al Ahli kazandı!
- 20:14 Onuralp Bitim: "Fenerbahçe benim ilk aşkım"
- 19:57 Arabistan'da Jesus rüzgarı esmeye devam ediyor!
- 19:29 Bakhtiyar Zaynutdinov: ''Galatasaray'ın bize kini vardı''
- 18:33 Arsenal'de Edu'nun halefi için iki aday
- 18:03 A Milli Takım kadrosu açıklandı
- 17:24 Beşiktaş'tan açıklama: "Devletimiz gerekeni yapacaktır"
- 16:53 Dimata'dan Galatasaray için açıklama
- 16:39 Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya ile yollar ayrıldı
- 16:36 Antrenmanda kalp krizi geçiren veteran futbolcu vefat etti
- 16:27 Zahavi, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti!
- 16:10 Mbappe'den Icardi'ye mesaj!
- 15:58 Carlo Ancelotti: "Mbappe zor dönemden geçiyor"
- 15:36 Jose Mourinho için Newcastle United iddiası!
- 15:22 Hasan Engin Tuncer, yeniden Türkiye Binicilik Federasyonu başkanı seçildi
- 15:03 George: "Clippers'ta kalmak istiyordum, Kawhi'a çok sadıktım"
- 15:02 Bulls, Lonzo'ya ameliyat gerekmemesiyle "felaketi ucuz atlattı"
- 15:02 Posteceglou: "Galatasaray maçında olmaması iyi"
- 15:02 Shaq: "NBA reytingleri düştü; çünkü herkes aynı stilde oynuyor"
- 15:00 Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunda koltuk değişmedi
- 14:49 Ancelotti: "Arda Güler'i kullanabiliriz"
- 14:46 Bakan Bak, gençleri Mergabütan Gençlik Kampı'na davet etti
- 14:35 Joao Mario'dan Icardi'ye mesaj!
- 14:26 Vakıfbank Spor Kulübü'nden anlamlı etkinlik
- 14:25 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi!
- 14:15 Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor!
- 14:11 Karşıyaka finans desteği ile nefes aldı
- 14:00 Göztepe'nin şansı Konya'ya son maçlarda tutmadı
- 13:57 Nazillispor'da Gürhan Sönmez'in takımına güveni tam
- 13:56 Altınordu ve Altay İzmir derbisinde karşılaşacak
- 13:54 Muğlaspor'dan sahipsizlik isyanı
- 13:52 Galatasaray'da Jakobs gelişmesi
- 13:52 Basketbolda haftanın programı belli oldu
- 13:50 Futbolda haftanın programı belli oldu
- 13:42 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
- 13:13 Rizespor, Trabzonspor'u ağırlayacak
- 12:46 Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 hedefi!
- 12:41 Gaziantep FK: "Takımımıza güveniyorum ve inanıyorum"
- 12:34 Milli patenci İtalya'da kürsü için "sürat" yapacak
- 12:31 Hakim Ziyech: "Kaçıyorlar!"
Marsilya'ya evinde büyük şok: Auxerre
PSG'de kritik toplantı: Filistin pankartı üzerine toplanıldı!
Arsenal'de Edu'nun halefi için iki aday
Mbappe'den Icardi'ye mesaj!
Carlo Ancelotti: "Mbappe zor dönemden geçiyor"
Posteceglou: "Galatasaray maçında olmaması iyi"
Ancelotti: "Arda Güler'i kullanabiliriz"
Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor!
Almanya'da kazanan çıkmadı: Nefes kesen son!
Tottenham'ın genç forveti Will Lankshear, maçı tamamlayamadı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi!
-
2
Posteceglou: "Galatasaray maçında olmaması iyi"
-
3
Jose Mourinho için Newcastle United iddiası!
-
4
Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor!
-
5
Hakim Ziyech: "Kaçıyorlar!"
-
6
Mbappe'den Icardi'ye mesaj!
-
7
Joao Mario'dan Icardi'ye mesaj!
-
8
Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
-
9
Ancelotti: "Arda Güler'i kullanabiliriz"
-
10
Kopenhag'dan Başakşehir'e küfürlü pankart! UEFA özür diledi