Prosinecki: 'Bir karar şehrin kaderini etkiledi'

Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki Trabzonspor maçının ardından açıklamada bulundu.



Hırvat teknik adam maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'ı eleştirerek ne olursa olsun sonucu değiştiremeyeceklerini belirterek hakem kararlarının bir şehrin kaderini etkilediğini söyledi.



Prosinecki'nin açıklamaları şu şekilde:



"HAKEM KARARLARI KADERİMİZİ ETKİLEDİ"



"Ağlamak sızlanmak bir şey getirmeyecek. Düştük fakat maçın kaderini değiştireceği, şehrin kaderini değiştirecek bir pozisyon nasıl gol verilmedi anlamıyorum. Ben hakemler hakkında hiç konuşmadım. Bugünkü kararlar tamamen kaderimizi etkiledi. SAhada iyiydik. Ligde kalmak adına fırsatlar elimize geçti. Ligin ikinci yarısında ligde kalmayı hak edecek maçlar oynadık. VAR ve şans yanımızda olmadı, üzgünüz"



"ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Prosinecki, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İnanılmaz çalıştık. Düşer denilen takım bir araya geldi ve buraya kadar getirdik. Son dakikalarda ligden düştük. Şans yanımızda değildi. Çok fazla fırsat kaçırdık." dedi.



Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kendilerine bu maçta işletilmediğini, pozisyonlarda hakemin VAR'a gitmediğini dile getiren Prosinecki, şunları kaydetti:



"Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Bununla ilgili konuşurken kelimeleri seçmek zorunda kalıyorum. Şimdiye kadar hiç VAR ve hakemle ilgili hiç konuşmadım. Klişedir, herkes söyler ama ben hiç konuşmadım. Sahadaki takıma bakıyorum fakat bugün kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kendimize bakıyoruz ama bazı kararlarla olacak iş değil diyebiliriz. Düştük. Bu takım bunu hak etmedi. Burada kimse hak etmedi. Bu şehir hak etmedi. Üzgünüm."







