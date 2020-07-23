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Presti: "NBA'de her yıl, önemli miktarda bir 'rastlantısallık' var"

Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti, OKC'nin neden yeniden yapılanmak yerine rekabet etmek için inşa edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti, OKC'nin neden yeniden yapılanmak yerine rekabet etmek için inşa edildiğini açıkladı.

Düşük beklentiler sonrasında, OKC bu yıl NBA playofflarında yer edinmeyi başardı. Presti, her NBA sezonunun "rastlantısallığına" parmak basarak, iyi performanslarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

2019-20 NBA sezonu öncesinde analistler, Thunder'ın uzun bir yeniden yapılanma sürecine girmek üzere olduğunu düşünüyorlardı. Ama şimdi, Thunder Batı'da beşinci sırada ve playofflarda derin bir maratona girmek istiyor.

2007'den beri Thunder'ın genel menajerliğini yapan Presti, yıllar boyunca gerçekleştirdiği bazı şeyleri ve bunun bazı önemli kararlarını nasıl bilgilendirdiğini söyledi:

"NBA'deyken, yeterince uzun bir süre çalıştığınızda, her yıl önemli miktarda rastlantısallık olduğunu fark edersiniz. Bence ekibin kendisini bulması için fırsat vermelisiniz."

Russell Westbrook ve Paul George'un yanı sıra, Thunder, Jerami Grant'i bırakmak zorunda kalmıştı. Analistler, Thunder'ın yaşlanan bir Chris Paul ile pek bir şey yapmayacağından emindiler. Ancak sezon ilerledikçe Shai Gilgeous-Alexander, Paul'un kanatları altında gelişim gösterdi. Dennis Schröder da, benchten oldukça ihtiyaç duyulan skor yüküne katkıda bulundu.


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