Premier Lig'de tarihi karar: Vücut kamerası

Premier Lig'de Wolverhampton - Tottenham maçında oyunculara vücut kamerası takılacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de tarihi karar: Vücut kamerası
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11 Kasım 2023 13:14
Tottenham'ın pazar günü deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşma İngiltere Premier Lig tarihinde bir ilke sahne olacak.

FORMAYA KAMERA TAKILACAK

Yayıncı kuruluş TNT Sports ve Premier Lig'in iş birliğiyle her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma antrenmanı sırasında formalarına kamera takacak. İlk olarak Almanya'da denenen sistemi bu yaz Aston Villa ve Newcastle takımları ABD turunda uygulamıştı. iFAB, bu teknolojinin resmi maçlarda kullanılmasına şimdilik izin vermiyor. TNT Sports ile Premier Lig, vücut kamerası görüntülerinin izleyicilere yepyeni ve benzersiz bir bakış açısı sunacağı gerekçesiyle en azından ısınmada kullanma kararı aldı.

BASKETBOLDA DA DENENDİ

Vücut kamerası teknolojisinin arkasında bir start-up şirketi olan MindFly yer alıyor. Özel bir yeleğe bağlı olan yapay zeka destekli stabilizasyon kamerası yapan şirket, formanın göğüs hizasında küçük bir delik açarak oyunculardan görüntü alınmasını sağlayacak. MindFly, 2021'de piyasaya sürdüğü vücut kamerasından bugüne dek 1,3 milyon sterlinden fazla gelir elde etti.

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