Premier Lig'de Mount savaşı!

Manchester City, Liverpool ve Manchester United, Chelsea forması giyen Mason Mount ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Premier Lig'de Mount savaşı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2023 16:30
Chelsea forması giyen Mason Mount, Ada'da transfer savaşına neden oldu.

ESPN'in haberine göre, Chelsea, sözleşmesi gelecek yıl bitecek İngiliz futbolcuyu kadrosunda tutmak için son bir teklifte bulundu.

SATMA KARARI ALINACAK

Londra temsilcisinin, 24 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmemesi durumunda, oyuncuyu bu yaz satma kararı alacağı kaydedildi.

Öte yandan Mason Mount'un, maaşında önemli bir artış beklediği ve haftada 250 bin sterlin kazanan Reece James'i örnek olarak gösterdiği kaydedildi.

3 EKİP DEVREDE

Premier Lig ekipleri Manchester City, Liverpool ve Manchester United'ın, Mount'un durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. 3 ekibin, Chelsea'nin satış kararı alması durumunda yaz aylarında teklif yapacağı aktarıldı.

Chelsea'de bu sezon 33 maça çıkan Mason Mount, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery