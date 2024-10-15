Prekazi'den Osimhen yorumu!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takıma transferini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Prekazi'den Osimhen yorumu!
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15 Ekim 2024 14:51
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Victor Osimhen transferini değerlendiren Prekazi, "Osimhen'e inanamadım, Galatasaray'a geleceğine ve geldiğine inanamadım. İngiltere'ye gitmek istedi, problem Napoli'de oldu çünkü transfer büyük para. Nasıl Galatasaray'a geldi bilmiyorum, süper, çok büyük katkı verecek, belli. Onu kimse tutamaz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Napoli'den bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.


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