Potanın Perileri, 11. sıradaki yerini korudu

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yine 11. sırada yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
Abone Ol
Potanın Perileri, 11. sıradaki yerini korudu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2023 00:18
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamakta yer aldı.

FIBA tarafından açıklanan kadınlar dünya klasmanında ilk 13 sıradaki ülkenin yeri değişmedi.

Listede ABD zirvede, Çin ikinci ve Avustralya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye ise 11. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:

1. ABD 848,8 puan

2. Çin 676,5 puan

3. Avustralya 668,3 puan

4. İspanya 665,4 puan

5. Kanada 648,9 puan

6. Fransa 635,2 puan

7. Belçika 632,7 puan

8. Sırbistan 582,9 puan

9. Japonya 578,9 puan

10. Porto Riko 487,4 puan

11. Türkiye 467 puan

12. Güney Kore 436,7 puan

13. Brezilya 408,7 puan

14. İtalya 396,8 puan

15. Bosna Hersek 386,3 puan

16. Nijerya 378,3 puan

17. Yunanistan 355 puan

18. İsveç 332,5 puan

19. Slovenya 309 puan

20. Büyük Britanya 302,5 puan

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ