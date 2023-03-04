Potanın Perileri, 11. sıradaki yerini korudu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamakta yer aldı.
FIBA tarafından açıklanan kadınlar dünya klasmanında ilk 13 sıradaki ülkenin yeri değişmedi.
Listede ABD zirvede, Çin ikinci ve Avustralya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye ise 11. sıradaki yerini korudu.
Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:
1. ABD 848,8 puan
2. Çin 676,5 puan
3. Avustralya 668,3 puan
4. İspanya 665,4 puan
5. Kanada 648,9 puan
6. Fransa 635,2 puan
7. Belçika 632,7 puan
8. Sırbistan 582,9 puan
9. Japonya 578,9 puan
10. Porto Riko 487,4 puan
11. Türkiye 467 puan
12. Güney Kore 436,7 puan
13. Brezilya 408,7 puan
14. İtalya 396,8 puan
15. Bosna Hersek 386,3 puan
16. Nijerya 378,3 puan
17. Yunanistan 355 puan
18. İsveç 332,5 puan
19. Slovenya 309 puan
20. Büyük Britanya 302,5 puan
FIBA tarafından açıklanan kadınlar dünya klasmanında ilk 13 sıradaki ülkenin yeri değişmedi.
Listede ABD zirvede, Çin ikinci ve Avustralya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye ise 11. sıradaki yerini korudu.
Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:
1. ABD 848,8 puan
2. Çin 676,5 puan
3. Avustralya 668,3 puan
4. İspanya 665,4 puan
5. Kanada 648,9 puan
6. Fransa 635,2 puan
7. Belçika 632,7 puan
8. Sırbistan 582,9 puan
9. Japonya 578,9 puan
10. Porto Riko 487,4 puan
11. Türkiye 467 puan
12. Güney Kore 436,7 puan
13. Brezilya 408,7 puan
14. İtalya 396,8 puan
15. Bosna Hersek 386,3 puan
16. Nijerya 378,3 puan
17. Yunanistan 355 puan
18. İsveç 332,5 puan
19. Slovenya 309 puan
20. Büyük Britanya 302,5 puan
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