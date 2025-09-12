Postecoglou: 'Heyecan verici futbolu seviyorum'

Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Nottingham Forest'in başına geçti.



İngiliz kulübünün düzenlediği basın toplantısında Postecoglou, samimi açıklamalarda bulundu.



Takımının heyecan verici bir futbol oynamasını sevdiğini ifade eden Postecoglou, "Takımlarımın heyecan verici bir futbol oynamasını, gol atmasını ve taraftarları heyecanlandırmasını seviyorum. Bundan dolayı hiçbir özür dilemiyorum. Ben böyleyim." dedi.