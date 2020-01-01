Porzingis antrenmanlara döndü, Ocak ayında dönüşü "zor değil"

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis'in antrenmanlara geri döndüğü ve Ocak ayında dönmesinin "çok zor olmadığı" bildirildi.



Porzingis'in, Ekim ayında sağ dizinden ameliyat geçirmesinden bu yana ilk kez Salı günü antrenman yapmaya döndüğü açıklandı.



Porzingis'in dönüşü için bir zaman çizelgesi olmasa da, koç Rick Carlisle bunun önümüzdeki birkaç hafta içinde olabileceğini söyledi:



"Önümüzdeki birkaç hafta içinde dönmesi çok zor değil. Ama kesin de değil. Bence bunu günlük değerlendirmemiz ve her şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini ummamız gerekiyor."



Porzingis, asıl amacının sahaya dönmeden önce ritmini yeniden bulmak olduğunu ayrıca belirtti:



"Ritmimi bulmak ve sahada iyi hissetmek için biraz zamana ihtiyacım var, hepsi bu."



