Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Porzingis antrenmanlara döndü, Ocak ayında dönüşü "zor değil"

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis'in antrenmanlara geri döndüğü ve Ocak ayında dönmesinin "çok zor olmadığı" bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis'in antrenmanlara geri döndüğü ve Ocak ayında dönmesinin "çok zor olmadığı" bildirildi.

Porzingis'in, Ekim ayında sağ dizinden ameliyat geçirmesinden bu yana ilk kez Salı günü antrenman yapmaya döndüğü açıklandı.

Porzingis'in dönüşü için bir zaman çizelgesi olmasa da, koç Rick Carlisle bunun önümüzdeki birkaç hafta içinde olabileceğini söyledi:

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde dönmesi çok zor değil. Ama kesin de değil. Bence bunu günlük değerlendirmemiz ve her şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini ummamız gerekiyor."

Porzingis, asıl amacının sahaya dönmeden önce ritmini yeniden bulmak olduğunu ayrıca belirtti:

"Ritmimi bulmak ve sahada iyi hissetmek için biraz zamana ihtiyacım var, hepsi bu."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal