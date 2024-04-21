Porto üçüncülük yolunda hata yapmadı

Portekiz Premier Lig 30. hafta maçında Porto, deplasmanda Casa Pia'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Porto üçüncülük yolunda hata yapmadı
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21 Nisan 2024 22:01
Portekiz Premier Lig 30. hafta maçında Casa Pia ile Porto karşı karşıya geldi. Rio Maior Stadyumu'nda oynanan maçı Porto 2-1 kazandı. 

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Wenderson Galeno ve 56. dakikada Nicolas Gonzalez kaydetti. Casa Pia'nın tek golü 37. dakikada Nuno Moreira'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte puanını 62 yapan Porto, üçüncü sıradaki yerini korudu. Casa Pia ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Porto, lider Sporting'i evinde ağırlayacak. Casa Pia, Chaves ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. 

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