Portland Trail Blazers'ın, rakip takımlara tecrübeli oyuncuları Jerami Grant ve Malcolm Brogdon'ı kadroda tutmak istediğini belirttiği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Trail Blazers'ın bu iki oyuncudan birini takas etmeyi düşünmesi için "çok etkileyici" bir teklif sunulması gerektiğini söyledi.



Blazers'ın, geçtiğimiz yaz takımla yeniden imzaladığı beş yıllığı 160 milyon dolarlık anlaşmanın ilk yılında olan Grant'i, genç kadro için veteran bir lider ve çok fazla derinliği olmayan forvet rotasyonunda kilit bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.



Brogdon ise, bu yaz Portland'ın hem Damian Lillard hem de Jrue Holiday'i takas ettiği bir dizi anlaşma sonucunda kadroya katılmıştı. Tecrübeli guardın bu sezon ve gelecek sezonlarda 22,5 milyon dolar alacağı bulunuyor.



