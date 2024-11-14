San Antonio Spurs, koç Gregg Popovich'in hafif bir felç geçirdiğini ve tamamen iyileşmesinin beklendiğini duyurdu.



ESPN'den Shams Charania, Spurs'ün yayınladığı açıklamada Popovich'in 2 Kasım tarihinde hafif bir felç geçirdiğini ve bir rehabilitasyon programına başlayarak, tamamen iyileşmesinin beklendiğini bildirdiğini aktardı:



"San Antonio Spurs, başantrenör Gregg Popovich'in hafif bir felç geçirdiğini duyurdu. Olay 2 Kasım'da Frost Bank Center'da meydana gelmiş. Çoktan bir rehabilitasyon programına başlayan Popovich'in, tamamen iyileşmesi bekleniyor. Bu noktada, parkelere dönüşü için bir tarih belirlenmiş değil. Bu süre zarfında organizasyon, Popovich ailesine gizlilik ve gerekli alanı sağladığı için teşekkürlerini iletiyor."



75 yaşındaki Popovich, ligin en uzun süre görev yapan başantrenörü olmaya devam ediyor ve yakın zamanda Victor Wembanyama da dahil olmak üzere gelecek vaat eden genç diğer yeteneklerle Spurs'ü yeniden yapılanma sürecinin başında yer alıyor.



37 yaşındaki yardımcı antrenör Mitch Johnson ise, Popovich'in yokluğunda Spurs'ün geçici başantrenörü olarak görev yapıyor. Johnson, Charania'ya göre yakın gelecekte Spurs'ü çalıştırmaya devam edecek.



