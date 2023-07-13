Polonya, Türkiye karşısında rahat galip

Açık alan hokeyinde 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye, A Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'ya 4-0 yenildi.
Galler'in Swansea şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip rakibine 4-0 yenildi ve üçüncü yenilgisini aldı.
Milli takım Cuma günü son maçında ev sahibi Galler'le karşılaşacak.
Galler'in Swansea şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip rakibine 4-0 yenildi ve üçüncü yenilgisini aldı.
Milli takım Cuma günü son maçında ev sahibi Galler'le karşılaşacak.