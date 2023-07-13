Polonya, Türkiye karşısında rahat galip

18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye, Polonya'ya 4-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Polonya, Türkiye karşısında rahat galip
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13 Temmuz 2023 23:43
Açık alan hokeyinde 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye, A Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'ya 4-0 yenildi.

Galler'in Swansea şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip rakibine 4-0 yenildi ve üçüncü yenilgisini aldı.

Milli takım Cuma günü son maçında ev sahibi Galler'le karşılaşacak.

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