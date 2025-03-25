Polonya, Malta engelini rahat geçti

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. hafta maçında Polonya ile Malta karşı karşıya geldi.



Polonya'da oynanan maçta ev sahibi ekip, Malta'yı 2-0 mağlup etti.



Polonya'nın gollerini 27. ve 51. dakikada Karol Swiderski kaydetti.



Malta'da Chouaref, Wieteska'ya yaptığı müdahale sonucu 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Polonya, G Grubu'nda 2. galibiyetini aldı ve grupta liderliğe yükseldi.



Malta ise 0 puanla 5. sırada yer alıyor.



SÜPER LİG'DEN 4 İSİM



Süper Lig'de forma giyen Sebastian Szymanski, Przemyslaw Frankowski, Krzysztof Piatek ve Kamil Piatkowski maça ilk 11'de başladı.



Piatek ve Frankowski 66 dakika sahada kalırken Szymanski ve Piatkowski 90 dakika forma giydi.



Krzysztof Piatek, Swiderski'nin attığı ilk golün asistini yaptı.



