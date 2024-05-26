Plak Atışları Avrupa Şampiyonası sona erdi

İtalya'da gerçekleştirilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Plak Atışları Avrupa Şampiyonası sona erdi
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26 Mayıs 2024 17:11
İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, skeet trio genç erkekler kategorisinde Muhammed Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Erdem Özkural'dan oluşan milli takım, 133 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında Almanya'ya 6-2 mağlup olan milliler, şampiyonayı 4. sırada bitirdi.

Skeet trio büyük erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Kemal Madencioğlu, Cemre Bumin ve İbrahim Akgürcü, toplam 137 puan atarak 12. oldu.

Organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamlayan milli takımda ayrıca milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota elde etti.

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