Plajda voleybolunda alkışlar Kesgin ve Kaplan ikilisine

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle organize ettiği FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.



Dikili'de Dünya'nın 19 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği ve 18 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde temsilcilerimizden Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ikilisi, Yeni Zelandalı Dalton-Smith ikilisini 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi ise Mozambikli Denilson-Rafael ikilisini 2-1 yendi. Kurt-Tür ikilisi, akşam seansında Kazakistanlı Ryukhov-Todorov'u yenmesi durumunda bir üst tura çıkacak. Kadınlarda Ecem Aksoy-Doğa Öcal ikilisi Paraguaylı Denisse-Fio, Su Şimdim-Ceylin Sayar ikilisi ise Çekya'dan Pavelkova ikilisini yenmesi durumunda turu garantileyecek. Dikili'deki dev organizasyonda 43 ülkeden voleybolcular yer alıyor.