Plaj hentbolunda erkekler dördüncü, kadınlar yedinci

Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Erkek Milli Takımı dördüncü, Kadın Milli Takımı ise yedinci oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da oynanan eleme maçlarında A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna'ya 2-1 yenilerek dördüncü oldu.



Erkekler final maçında Almanya, Macaristan'ı 2-1 yenerek şampiyon oldu.



A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı ise Slovakya ile oynadığı maçı 2-0 kazandı ve 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni yedinci tamamladı.



Kadınlar finalinde ise Polonya'yı 2-1 mağlup eden Macaristan şampiyonluğa ulaştı.



Erkek ve kadın milli takımları elde ettikleri derecelerle Portekiz'in Nazare kentinde düzenlenecek Euro 2023'e katılmaya hak kazandı.









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