Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroya dahil edilen isimler 29 Haziran'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Milli takımın Bakü kafilesinde yer alacak isimler şu şekilde:
Kaleci: İsmail Turhan (City Line Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow)
Defans: Uğur Yetkin (Tospatlıoğlu Ballıcaspor), Yasin Bağcı (City Line Alanya Belediyespor), Sinan Üzen (Ömeroğulları Ercişspor), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)
Kanat: Efe Lorenzo Deniz (City Line Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow)
Forvet: Cem Keskin (City Line Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekçi (Manavgat Belediyesi Sarılarspor)
Milli takımın Bakü kafilesinde yer alacak isimler şu şekilde:
Kaleci: İsmail Turhan (City Line Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow)
Defans: Uğur Yetkin (Tospatlıoğlu Ballıcaspor), Yasin Bağcı (City Line Alanya Belediyespor), Sinan Üzen (Ömeroğulları Ercişspor), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)
Kanat: Efe Lorenzo Deniz (City Line Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow)
Forvet: Cem Keskin (City Line Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekçi (Manavgat Belediyesi Sarılarspor)
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