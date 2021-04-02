Pique: 'Hakemler Real Madrid'e yardım ediyor'

Barcelona'nın sözleriyle gündem yaratan oyuncularından Gerard Pique, İspanya'da bir televizyon kanalında çocukluk anılarını paylaşırken, Real Madrid'e gönderme yaptı.



Küçüklüğünde bir futbol turnuvasında Real Madrid'e karşı 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 yenildiklerini belirten Pique, "Hakemler genç takımlardan başlayarak Real Madrid'e yardım ediyor, bu açık bir gerçek." ifadelerini kullandı.



Pique, o maçta Real Madrid'in attığı gol öncesinde kendisine faul yapıldığını ancak hakemin görmezden geldiğini söyledi.



