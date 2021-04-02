Pique: "Hakemler Real Madrid'e yardım ediyor"

Barcelona'nın tecrübeli isimlerinden Gerard Pique, bir kez daha Real Madrid'e göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pique: 'Hakemler Real Madrid'e yardım ediyor'
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02 Nisan 2021 17:48
Barcelona'nın sözleriyle gündem yaratan oyuncularından Gerard Pique, İspanya'da bir televizyon kanalında çocukluk anılarını paylaşırken, Real Madrid'e gönderme yaptı.

Küçüklüğünde bir futbol turnuvasında Real Madrid'e karşı 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 yenildiklerini belirten Pique, "Hakemler genç takımlardan başlayarak Real Madrid'e yardım ediyor, bu açık bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Pique, o maçta Real Madrid'in attığı gol öncesinde kendisine faul yapıldığını ancak hakemin görmezden geldiğini söyledi.



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