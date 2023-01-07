Pınar Karşıyaka yeni seri peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olunca zirveyi yakalama fırsatını tepip beşinci sıraya gerileyen Pınar Karşıyaka, pazar günü Onvo Büyükçekmece'yi yeni seri başlatma hedefiyle ağırlayacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP koltuklar 250-350 TL olarak açıklandı.



Bu karşılaşmanın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 11 Ocak Çarşamba akşamı UCAM Murcia'yı Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki maçta konuk edecek Karşıyaka, ligde 13 maçta 9 galibiyet aldı.



Büyükçekmece ise 4 galibiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ