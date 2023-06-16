Pınar Karşıyaka finalde Anadolu Efes'i ağırlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk edecek.
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
EFES'E GALİBİYET YETİYOR
Seride 2-0 üstün durumda bulunan Anadolu Efes, müsabakayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde dördüncü karşılaşma 19 Haziran Pazartesi günü yine İzmir'de oynanacak.
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
EFES'E GALİBİYET YETİYOR
Seride 2-0 üstün durumda bulunan Anadolu Efes, müsabakayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde dördüncü karşılaşma 19 Haziran Pazartesi günü yine İzmir'de oynanacak.
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