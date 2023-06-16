Pınar Karşıyaka finalde Anadolu Efes'i ağırlayacak

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka finalde Anadolu Efes'i ağırlayacak
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16 Haziran 2023 15:28
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

EFES'E GALİBİYET YETİYOR

Seride 2-0 üstün durumda bulunan Anadolu Efes, müsabakayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde dördüncü karşılaşma 19 Haziran Pazartesi günü yine İzmir'de oynanacak.

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