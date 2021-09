Pınar Karşıyaka'dan farklı başlangıç

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki İzmir ekibinin karşılaştığı ilk hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 92-59 yendi.



İlk 3 dakikası 5-5 eşitlikle geçilen müsabakada Taylor, M'Baye ve Colson'un 3 sayılık basketleriyle 18-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 8. dakikada farkı 18 sayıya yükseltti: 23-5. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 25-11 üstün tamamladı.



İkinci periyodun başında aradaki farkı 21 sayıya (34-13) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde ev sahibi ekip 8-0'lık seriyle farkı 13 sayıya indirdi: 21-34. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip devreyi 45-26 önde bitirdi.



Üçüncü periyotta farkı 25 sayıya kadar yükselten (54-29) yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 67-47 galip tamamladı.



Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 33 sayı farkla 92-59 mağlup etti.



Salon: ENKA



Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Yiğit Gönültaş



Aliağa Petkimspor: Browne 8, Conger 12, Aldridge 8, Wright Foreman 8, Planinic 1, Ömer Yasir Küçük 4, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 13



Pınar Karşıyaka: Taylor 20, Yunus Sonsırma 4, Colson 18, M'Baye 15, Semih Erden 4, Blackmon 12, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 5, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı 8, Mitchell 2



1. periyot: 11-25



Devre: 26-45



3. periyot: 47-67