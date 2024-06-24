Pınar Karşıyaka'da transferler bitiyor

Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekibi Pınar Karşıyaka, dış transferde listesindeki 3 isimle imza aşamasına geldi.



Kadrosunu önemli oranda yenilemeye hazırlanan yeşil-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Koleji'nden uzun Jerry Boutsiele ve Darüşşafaka'dan pivot Muhsin Yaşar'ın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan guard Darun Fatts Russell'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin listesinde yine Manisa BŞB'den Meksikalı guard Pako Cruz ve yerli genç bir pivotun da olduğu öğrenildi. İç transferde ise Errick McCollum ve Vitot Brown'ı ikna etmek için görüşmeler sürüyor.



Süper Lig'deki diğer İzmir ekibi Aliağa Petkimspor'un geçtiğimiz günlerde Oldenburg'dan kadrosuna kattığı guard DeWayne Russell'ın kardeşi de olan 26 yaşında, 1.80 boyundaki Fatts Russell geçen sezon Manisa BŞB'de ligde 17.3 sayı, 3.1 ribaund, 5.8 asist FIBA Europecup'ta 14.2 sayı, 3.1 ribaund, 3.1 asist ortalamaları tutturdu. Son 2 sezondur Bahçeşehir'de oynayan 32 yaşında, 2.07 boyundaki Boutsiele, ligde 13.6 sayı, 8.8 ribaund, 2.3 asist, Europucup'ta 16.1 sayı, 7.9 ribaund, 2.0 asist ortalamalarıyla oynadı. 28 yaşında, 2.08 boyundaki Muhsin ise ligde 9.9 sayı, 4.2 ribaund, 0.8 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 5.4 sayı, 3.7 ribaund, 0.3 asist üretti.



GENEL MENAJER SELİM ÇINAR KAZA GEÇİRDİ



Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, talihsiz bir kaza geçirdi. Ailesiyle birlikte Foça'dayken 5 metre yükseklikteki duvardan düşen Çınar hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede kontrol altında geçiren Selim Çınar'ın durumunun iyi olduğu, sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.





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