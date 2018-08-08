  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri arka arkaya!
  •  
    Cocu'dan transfer için özel görüşme; 'Bize gel'
  •  
    Şenol Güneş'ten; "Evet" Yeni golcüsünü buldu!..
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim

Pierre van Hooijdonk'tan 'Yeniden Fenerbahçe' mesajı

Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.

Kaynak: AA
Pierre van Hooijdonk'tan 'Yeniden Fenerbahçe' mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 14:32
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.

Hooijdonk, Fenerbahçe Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, Hollanda'dan size mesajım var. Öncelikle seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Ama şunu bilmelisiniz ki Fenerbahçe her zaman kalbimde yer alacak. Bu yeni kampanyada, takıma, teknik ekibe ve elbette taraftara başarılar dilerim. Büyük Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki bu yeni döneme taze bir başlangıç yapalım."

Fenerbahçe Kulübünün "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde açıkladığı sloganı kullanan Van Hooijdonk, "Yeniden Fenerbahçe" diyerek sözlerini tamamladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için