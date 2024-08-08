Brezilya Milli Takımı başantrenörü Aleksandar Petrovic, ABD Milli takımının 1992 ve 2024 kadrolarını kıyaslayarak, aralarındaki farkları açıkladı.



Petrovic, Brezilya'nın 2024 Paris Olimpiyatlarında ABD Takımına yenilmesi sonrası, X'te (Twitter) 1992'deki 'Dream Team' ile şu anki kadro arasındaki farklar hakkında düşüncelerini paylaştı.



Her iki takıma karşı da bire bir tecrübesi bulunan Hırvat koç, şu açıklamaları yaptı:



"Dream Team'e (92 Barselona'da iki maç) ve geçtiğimiz gün Paris'te şimdiki kadroya karşı tecrübelerim sonrası, artık her iki takımı da daha objektif bir şekilde karşılaştırabilecek konumdayım.



Barselona'daki takım daha yetenekliyken, şu anki takım fiziksel olarak daha güçlü ve rakiplerini tam olarak bu sayede alt ediyor."



Otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en iyi basketbol takımı olarak kabul edilen 1992 Dream Team, Michael Jordan, Magic Johnson ve Larry Bird gibi efsaneler de dahil olmak üzere eşsiz bir yetenek yelpazesine sahipti. Becerileri, basketbol IQ'ları ve bireysel yetenekleri sayesinde Barselona Olimpiyatları'nı domine eden edip, altın madalyaya kolayca ulaşmayı başarmıştı.



Buna karşılık, 2024 ABD Takımı da son derece yetenekli olsa da fiziksel hakimiyete daha fazla güveniyor. LeBron James, Kevin Durant ve Anthony Davis gibi oyuncular, rakiplerini domine eden bir fizik, güç ve atletizm kombinasyonu getiriyor.





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