Petkimspor son maça bıraktı

Aliağa Petkimspor, Play-In etabındaki rövanş maçında Hapoel Holon'u elinden kaçırdı

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Petkimspor son maça bıraktı
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15 Ocak 2025 16:54
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezonunda müthiş performansıyla son 16 kapısına dayanan Aliağa Petkimspor, Play-In etabındaki rövanş maçında Hapoel Holon'u elinden kaçırdı, seriyi son maça bıraktı.

Geçen hafta Azerbaycan'da 82-81 yendiği İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la bu kez Macaristan'da karşılaşan temsilcimiz, Tyree'in ilk 3 periyottaki 7 üçlüğüyle son periyoda 10 sayı farkla 51-41 önde girdi. Son 16 turunun kapısını ardına kadar aralayan Petkimspor, dördüncü periyotta ise fren yaptı. Son 10 dakikada yalnız 11 sayı atabilen Petkim, 65-62'lik yenilgiye razı oldu. Seride durum 1-1'e gelirken son 16 turuna kalacak takımı 22 Ocak Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak üçüncü ve son karşılaşma belirleyecek.

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