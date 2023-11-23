New York Knicks'in eski genel menajeri Scott Perry, Chiacgo Bulls'un yıldızı Zach LaVine'in mevcut sözleşmesinde aldığı parayı hak edip etmemesi konusunu sorguladı.



LaVine takas piyasasında birçok takımın kovalaması beklenen bir oyuncu gibi gözükse de, Perry 28 yaşındaki oyuncuya pek aynı şekilde bakmadığını belirtti.



Hoop Genius isimli podcast'te yer alan Perry, kariyerinde iki kez All-Star olan oyuncu hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Zach LaVine'in skor üretebileceğine dair kimsenin şüphesi yok. NBA'de geçirdiği dokuz yılda bunu kanıtlamıştı, şimdi 10. sezonunda olduğunu biliyorum. İyi şut atıyor, kariyerinde %38 ile üçlük atıyor ve deli bir atlet.



Ancak sonraki adıma geçersek, kendisi kazanmaya ne kadar etki ediyor? Zach LaVine dokuz yılda yalnızca 1 playoff serisinde yer aldı. Yani bu süre zarfında toplam 4 playoff maçında oynadı.



Şimdi kendi kendime şunu diyorum: Bu adam bu yıl 40 milyon dolar, sonra sırasıyla 43 milyon dolar, 46 milyon dolar ve 49 milyon dolar kazanacak. Bu para, bugüne kadar kazanmaya etkisi olduğunu anlatan fakat bunu başaramamış bir oyuncunun alacağı bir para miktarı."



LaVine kariyerinde yalnızca 2022'de playofflarda oynamış ve Bulls ekibiyle ilk turda Milwaukee Bucks'a beş maçta elenmişti.





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