Perkins: "Steph Curry, Warriors'ın lideri değil!"

ESPN analisti ve eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Stephen Curry'nin Golden State Warriors'ın lideri olmadığına inandığını söyledi.



Perkins, Stephen A. Smith ve Max Kellerman ile ESPN'in First Take programında, LA Clippers'ın liderinin kim olduğunu tartışırken, Warriors ile doğrudan bir karşılaştırma yaptı.



Perk, George'un takım arkadaşlarıyla daha fazla konuştuğundan ötürü, takımın liderinin Kawhi Leonard'a nazaran kendisi olduğunu iddia etti.



Durumu Golden State ile karşılaştıran Perkins, Draymond Green'in takımın liderliği konusunda Curry'den daha aktif olma konusunda önemli bir role sahip olduğunu açıkladı:



"Steph (Stephen Curry) onların (Golden State'in) lideri değil. Draymond Green öyle. Tüm konuşmaları yapan o. Herkesle konuşan ve sesini sürekli duyduğumuz kişi kendisi. Takımın yüzü olan Steph, ekibin kültürünü temsil etse de, lideri değil. Bu farklı bir durum."



Curry, geçtiğimiz sezon yalnızca beş maç forma giydikten sonra nihayet sağlığına kavuştu ve Warriors, ligdeki en kötü dereceye sahip olduktan sonra, bu sezon playofflara geri dönmeye çalışacak.



