Perahya: 'Sonu şampiyonluk olsun'

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Rifat Perahya, Paris maçının ardından Final-Four ile ilgili konuştu.



Rifat Perahya'nın sözleri şu şekilde:



"Bu seviyede olmak çok önemli. Erkek basketbol takımımız, iki sene üst üste Final Four'a kaldı. Bunu normalleştirmememiz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü, dünyanın en büyük spor kulübü diyoruz. Bunun da altını dolduruyoruz. Her zaman en üst seviyedeyiz. Keyfini çıkaralım ama normalleştirmeyelim. Bunun altında çok büyük emek var. Tüm camiamız bunu çok sahipleniyor. Sonuna kadar destek olalım. Daha iş bitmedi. Bu seviyede her sene olmak çok önemli. Sonu inşallah şampiyonluk olsun."



