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Pepe ve Fikret Orman için çarpıcı iddia

A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Beşiktaş gündemini değerlendirirken Pepe ile Fikret orman arasında yaşananları anlattı.

Kaynak: Sporx.com
Pepe ve Fikret Orman için çarpıcı iddia
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22 Şubat 2018 23:03
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 mağlup olduktan sonra hafta sonu Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş için Erol Kaynar'dan dikkat çekici sözler geldi.
 
A Spor'da katıldığı Futbol A programında konuşan Erol Kaynar, Beşiktaş'ta bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi.
 
Kaynar, yönetimin ego savaşını bırakması gerektiğini söylerken Pepe ile Fikret Orman arasında geçen diyaloğu anlattı.
 
Erol Kaynar, canlı yayında konuyla ilgili ''Yönetim sakin olmalı, ego savaşlarını kenara bırakmalı. Gelelim başkana. Senin şu an masaya yumruğunu vurma zamanın. Pepe sana 'Başkan gel masaya yumruğunu vur' demedi mi?'' ifadelerini kullandı.

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